Дроны с каждым днём совершенствуются.

Российская спецоперация на Украине идёт уже третий год, что подстегивает две стороны к оружейной гонке условных пушки и брони, выражающихся в усовершенствовании средств нападения и защиты. Причем работы по улучшению тактико-технических характеристик затронули не только классические типы мобильных вооружений, такие как танки, получающие прирост защищенности против таких современнейших средств поражения, как боевые дроны, будучи оснащенными блоками динамической защиты, сетчатыми противокумулятивными экранами и целыми многоуровневыми комплексами РЭБ. Но и собственно сами беспилотные аппараты, дошедшие в своем прогрессе до более высокой грузоподъемности с возможностью использования всё более мощных боеприпасов, способных повредить не просто легкобронированный джип или станцию РЛС, но и уничтожить целый танк, например такой современный, как Abrams. И что больше всего удивительно, на Украине военнослужащие дошли до того, что оснастили тяжелый сельскохозяйственный дрон, известный как Бага-Яга, пехотным автоматическим вооружением, таким как лёгкий пулемет.





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Источник фото: АиФ



Именно кадры атакующей ночью шумящей «птицы» ВСУ, записал российский БПЛА, оснащенный продвинутой тепловизионной камерой. Соответствующие кадры появились в российском ТГ-канале «Помощь Zемлякам».