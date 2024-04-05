Быстро же закончилась вера в "победу" Киева

Как только Украина проиграет российской армии в жарких боях, у Запада уже будет готов запасной план действий. Так называемый «вариант Б» предусматривает увеличение внимания Брюсселя и Вашингтона к крохотной Молдавии, расположенной на периферии мировой политики. Такой глубокой осведомленностью располагает отставной помощник руководителя Пентагона Стивен Брайен.

Согласно его информации, в скором будущем Молдавия может стать очередной ареной противостояния сильных мира сего, где будет использоваться в качестве плацдарма ЕС. Благодаря такому необычному ходу Брюссель пытается найти новый таран против окрепшей политически и военно Москвы.

реклама





Источник фото: Красная весна





Причем непосредственными исполнителями «на земле» стали именно американские военнослужащие, которые под легендой участников военных учений, на самом деле плотно работают с молдавским военно-политическим руководством в желании настроить его на всё большую конфронтацию с Россией.

Вместе с тем согласно Брайену, у этого «идеального» плана множество изъянов – от слабости здешней армии и невероятно хрупкой экономики, до неустойчивой политической системы.

Но несмотря на все это, к Молдавии очень плотно «присматривается» соседняя Румыния, чьи новые законы предусматривают вмешательство в дела соседних государств на военном уровне. Правда что будет с румынской армией, если позволит себе в ситуацию «вмешаться» Россия, вопрос сугубо риторический.