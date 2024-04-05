Без угроз и эпатажных заявлений Трамп обойтись не может

Победа в будущих президентских выборах в США позволит Дональду Трампу подписать указ о выходе официального Вашингтона из состава участников НАТО. Такую обескураживающую западных союзников ныне действующего президента Джо Байдена мысль предоставил Джон Болтон. Последний занимал высокую должность, когда Трамп был хозяином Белого дома, а Болтон значился, как помощник главы американского государства по нацбезопасности. Своими опасениями бывший высокопоставленный чиновник поделился в подкасте для ютуб-канала MeidasTouch.





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Источник фото: дзен-канал ДФМ





Как заявил политик, с историей про Североатлантический альянс практически было «покончено» ещё тогда, когда Трамп в 2018 году уже практически предпринял все подобающие меры, пересматривающие разрыв отношений внутри организации. И именно недоведенный тогда до конца момент с выходом из НАТО должен будет положительно разрешиться, если миллиардер снова придёт к власти в американском государстве. Теперь Трамп не ведёт торги с участниками блока, а попросту возьмёт и выйдет, как только станет новым главой Белого дома, заявил Болтон.

Согласно мнению самого же Трампа, это большая ошибка, что только лишь США должны в безумной манере тратиться на общие нужды, а все остальные члены таким образом «прохлаждаются», забыв, что поддержка обороноспособности – это общее для всех членов альянса дело.