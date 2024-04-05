"Бэха" умеет плавать и вести огонь прямо во время движения в водной среде

На одном из предприятий отечественного ОПК выполнили план государственного оборонного заказа и предоставили в распоряжение военных свежие образцы БМП-3. Об очередной партии гусеничных транспортных единиц рассказали в «Курганмашзаводе» и являющимся собственно заводом-производителем. Как особо отметили в сообщении пресс-службы важнейшего оборонного подразделения, на протяжении последних 24 месяцев сотрудники предприятия в неустанном режиме увеличивают объемы выпускаемой продукции с меткой «военная техника». Где помимо собственно изготовления новых образцов, практически сразу начинают прорабатывать вопрос по улучшению текущих качеств только что выпущенной с промышленного конвейера техники.





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БМП-3 с блоками динамической защиты "Кактус". Источник фото: anna-news.info





И как заявили в дочерней структуре «Высокоточные комплексы», рост производства невозможен был бы без увеличения количества работников и инженеров. На соответствующие вакансии было нанято не менее 2000 сотрудников, включая как рабочих сборочных цехов, так и специалистов рангом повыше.

Новая БМП помимо функции легкобронированного транспорта, обладает чувствительной для вероятного оппонента огневой мощью, будучи вооружена в качестве основного орудия 100-мм пушкой, автоматическим 30-мм орудием и тремя пулеметами ПКТ в лёгком калибре. Максимальная развиваемая скорость по хорошей дороге может доходить до 70 км\ч. И в отличие от поздних модификаций американского Bradley, благодаря предустановленным водометным движителям, умеет перемещаться по воде, в том числе и против течения. Максимальная скорость движения через водную преграду составляет 10 км\ч. Причем во время движения в водной среде БМП полностью боеспособна и может атаковать из всех своих орудийных установок.









А в качестве защитного обновления на заводе уже наладили выпуск динамической защиты.