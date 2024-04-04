Опыт обороны Авдеевки для ВСУ может быть востребован – теперь украинская армия наверняка знает, что такое "организованное" бегство

Как только Часов Яр перейдет под контроль российских вооруженных сил, сразу начнется глобальный слом сознания, как у западных союзников Киева, так и у его собственных военных. Такой точки зрения придерживается военный специалист кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ Олег Глазунов. По мнению эксперта, падение Часового Яра для украинского генералитета станет той самой черной меткой, после получения которой силам ВСУ будет очень трудно продолжать оборону, а соответственно ВС РФ получат долгожданный коридор прямиком к Краматорску и Славянску. Причем последние до боли важны для Киева. Ведь как только падет украинская оборона и в этих городах, считай фактически битва за Донбасс будет на финальном пути.





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Источник фото: Московский комсомолец





Как заявил доцент, Краматорск и Славянск это не просто города, а мощные промышленные центры, где помимо прочего осуществляется ремонт бронетехники и много чего ещё для нужд украинской армии.

Решающая битва за Часов Яр это не что иное, как переломный момент-триггер, больно давящий на украинское военно-политическое руководство. Да и проигрывающая доминанта в момент общения с Западом ставит текущее положение Киева заведомо проигрышным: ведь одно дело поставлять вооружение побеждающей стороне, но совсем другое, когда ты помогаешь стороне отступающей, тем самым становясь «соучастником» поражения.