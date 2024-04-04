Маскировочные сети, противодронная защита во всю длину корпуса и минный трал, вот что значит "одеть" по настоящей танковой моде

Кадры, какими могут быть танки, прошедшие через «суровый» фронтовой дизайн, выполненный умелыми мастерами танкового тюнинга непосредственно на передовой из подручных средств, к настоящему моменту сложно удивить бывалого энтузиаста своеобразной защитной моды. Но свежие фотографии выполненных «общеукрепляющих» работ рукастыми танкистами из Бурятии своего Т-62М, станут настоящей радостью и усладой для любого гурмана тяжелой бронетехники, задействованной в современном конфликте высокой интенсивности. Именно такие снимки появились в отечественном ТГ-канале «Уголок Ситха».





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Источник фото: Российская газета







Причем помимо сугубо «визуального» тюнинга, заключавшегося в установке маскировочных сетей, скрывающих силуэт модернизированного «шестьдесят второго» на фоне лесных крон, танк получил «тотальный лук» благодаря масштабной, выполненной во весь корпус ОБТ противодронной сетчатой защиты. Последняя, в виде каркаса, опоясывает весь танк, перманентно защищая у последнего от ударных БПЛА корму, борта и фронтальную часть гусеничной платформы.

И даже для преодоления минных полей и легких заградительных сооружений у танка есть отдельное снаряжение – это дооборудование специальным минным «ножом» передней части.





Источник фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"







Несмотря на совсем «нестроевой» вид своего танка, бурятским танкистам крайне необходимо сделать комплимент – в настоящее время зона рядом с передовой до крайностей перенасыщена украинскими дронами, как камикадзе, так и осуществляющими сброс зажигательных или кумулятивных боеприпасов, приводящих к тяжелым повреждениям даже у образцов, обладающих толстой броней. Поэтому дополнительная «защитная» забота о своем танковом питомце – это далеко не блажь или желание выделиться, а суровая, даже обязательная необходимость.