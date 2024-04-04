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Кадры, какими могут быть танки, прошедшие через «суровый» фронтовой дизайн, выполненный умелыми мастерами танкового тюнинга непосредственно на передовой из подручных средств, к настоящему моменту сложно удивить бывалого энтузиаста своеобразной защитной моды. Но свежие фотографии выполненных «общеукрепляющих» работ рукастыми танкистами из Бурятии своего Т-62М, станут настоящей радостью и усладой для любого гурмана тяжелой бронетехники, задействованной в современном конфликте высокой интенсивности. Именно такие снимки появились в отечественном ТГ-канале «Уголок Ситха».
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Источник фото: Российская газета
Причем помимо сугубо «визуального» тюнинга, заключавшегося в установке маскировочных сетей, скрывающих силуэт модернизированного «шестьдесят второго» на фоне лесных крон, танк получил «тотальный лук» благодаря масштабной, выполненной во весь корпус ОБТ противодронной сетчатой защиты. Последняя, в виде каркаса, опоясывает весь танк, перманентно защищая у последнего от ударных БПЛА корму, борта и фронтальную часть гусеничной платформы.
И даже для преодоления минных полей и легких заградительных сооружений у танка есть отдельное снаряжение – это дооборудование специальным минным «ножом» передней части.
Источник фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"
Несмотря на совсем «нестроевой» вид своего танка, бурятским танкистам крайне необходимо сделать комплимент – в настоящее время зона рядом с передовой до крайностей перенасыщена украинскими дронами, как камикадзе, так и осуществляющими сброс зажигательных или кумулятивных боеприпасов, приводящих к тяжелым повреждениям даже у образцов, обладающих толстой броней. Поэтому дополнительная «защитная» забота о своем танковом питомце – это далеко не блажь или желание выделиться, а суровая, даже обязательная необходимость.