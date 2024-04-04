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SZ: Сырский планирует наступать на Крым при помощи F-16 в 2024 году и захватить его
Не закончатся ли раньше украинские солдаты, чем новый главком ВСУ приступит к реализации своих планов?

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   На сегодняшний день украинское военно-политическое руководство видя воочию бесперспективность своей наступательной активности на передовой, уже в открытом режиме рапортует о возведении очередной оборонительной линии, коих по задумках украинского Генштаба, должно быть не меньше трёх и они должны опоясывать Украину на наиболее опасных направлениях, где ВС РФ могут провести плотное давление своими ударными силами. И пока вся страна готовится к обороне, смелые замыслы не покидают головы главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского. Последний по словам аналитика в области безопасности Михаила Самуса, уже рисует будущий документ о смелых действиях в отношении прямой атаки на Крым.


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Источник фото: Рамблер


   Согласно замыслу украинского генерала на должности главкома, благодаря вооружению Воздушных сил ВСУ истребителями F-16, российская оборона явно не выдержит «мощи» американской машины и под натиском её грозного вооружения капитулирует. Причем «смелость» плана заключается в том, что нет острой необходимости откладывать те самые масштабные наступательные активности ВСУ на 2025 год, как это предлагал ранее сделать уже бывший главком Валерий Залужный. Даже тот самый «стальной генерал» на фоне невероятно провального с военной точки зрения южного контрнаступления, решил отложить очередной контрнаступ до восполнения потерь и появления новых западных образцов вооружений.

   Вместе с тем в свежайшей статье от Politico, ряд анонимных высокопоставленных источников со стороны ВСУ утверждают, что F-16 нужны были «ещё вчера», то есть в 2023 году, но теперь российская сторона подготовилась к ним и только ждёт не дождётся, что бы нанести очередной репутационный удар по Западу и Украине.

#инопресса #александр сырский
Источник: seznamzpravy.cz
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