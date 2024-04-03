Так считает никто иной, как старшие офицеры из стана украинской армии

Протяженная ЛБС, удерживаемая из последних сил украинскими военнослужащими, 100% рухнет при наличии обязательных условий, а именно – когда ВС РФ сконцентрируют массив своих сил в одной точке и надавят на украинскую оборону коротким, но мощным ударом, используя все конвенциональные типы вооружений. Именно тогда украинская оборона рассыплется, как цветок под нажимом ветряного шквала.

В этом уверена часть опрошенных экспертов и даже некоторые украинские старшие офицеры, высказавшие свое мнение на условиях полной анонимности в беседе с иностранными журналистами. Свежую публикацию Politico, посвященную бедственному положению украинской армии, опубликовали на днях.

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Источник фото: Вестник Хакасии

В материале отмечается, что риск провала украинских оборонительных позиций может случиться для Киева в самое неподходящее время, вследствие чего остаткам украинских подразделений придется откатываться всё дальше на запад украинского государства.

Причем у российской стороны есть два фактора, позволяющих надеяться на позитивный исход: это планирующие бомбы, количество которых и ассортимент ВКС РФ способны удивить кого угодно. Вторым таким пунктом можно назвать численное доминирование в солдатах и офицерах. В отличие от украинского руководства, российские генералы берегут личный состав.

Теперь всё может решиться для Украины этим летом, когда ВС РФ собираются нанести мощный удар вглубь украинских позиций, накапливая вооружения на складах и подготавливая целые ударные армии, способные своим самым современным вооружением и подготовкой личного состава переломить уставшую украинскую оборону.