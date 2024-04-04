Но рассказали, что для проекта 120 млрд. мало и необходимо на 20% увеличить финансирование проекта

В США начались проблемы с ранее обещанными сроками по сдаче сверхсовременной подлодки с дальнобойными баллистическими ракетами. Проблемы коснулись перспективного ракетоносца Columbia, которому отведена ключевая роль в так называемой ядерной триаде американской армии. Согласно официальной информации от пресс-службы ВМС США, теперь сроки готовности головной подлодки серии Колумбия сдвинулись на 12 месяцев вперед. Но и это ещё не предел. Так как возможно года для устранения всех проблем может и не хватить. Такими сведениями поделились журналисты известного Bloomberg, где огласили стоимость постройки в 120 млрд. долларов.





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Источник фото: Блумберг





Как стало известно из публикации, американское правительство заказало 12 единиц сверхсовременных субмарин, вооруженных межконтинентальными боеприпасами. Причем по первоначальным планам спуск океанского подводного судна должен был состояться не позднее октября 2027 года. А ведь американские военные моряки так надеялись поскорей получить новые образцы вооружения, долженствующие заменить аналогичного класса МБР серии Огайо.

Но и это ещё не все подводные камни: в Конгрессе бюджетный департамент сделал расчёты, согласно которым бюджет на строительство новых лодок необходимо увеличить сразу на 20%. В строительстве подлодок задействованы HII и General Dynamics Corp. Большинство из подводных суден должны быть построены к 2031 году.

Вместе с тем вынужденный хоть как-то прокомментировать смещение сроков советник министра военно-морского флота по закупкам Николас Гертен, рассказал, что нет технических сложностей или чего-то «малого», проблем с постройкой куда больше чем одна и их быстро все вместе не решить.