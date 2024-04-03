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Madarator
По мнению майора Лапина, Часов Яр будет браться штурмом по схеме Артемовска и Авдеевки
Украинский Генштаб совсем учиться перестал – если пятый город берется схожим образом, может пора пересмотреть свою оборонительную тактику?

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   Ожидание военной помощи от США дико выматывает украинское военно-политическое руководство. Но даже если американский парламент утвердит законопроект вашингтонской администрации касаемо поддержки Киева, последнему вряд ли удастся отстоять Часов Яр.    

   Оной в качестве населенного пункта ещё контролируется украинскими войсками. Но по словам экс-майора ВСУ Игоря Лапина, как бы украинские военнослужащие не пытались цепляться за свои многочисленные укрепрайоны по всему сектору этого донбасского города, с наибольшей вероятностью он разделит судьбы Авдеевки и Артемовска. Последние всё равно были в доминирующей манере отбиты российскими силами. А в первом случае, ещё и с применением гигантского арсенала ударных средств, в том числе крупнокалиберных авиационных боеприпасов. О непростой ситуации с украинской обороной в Донбассе бывший старший офицер рассказал точно такому же бывшему, но отставному депутату Верховной рады Украины – Бориславу Березе.

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   По мнению Лапина, все обращают внимание на стойкость и боеспособность украинской стороны, но «упуская» из вида то ли специально, а то ли по незнанию своему, такой важный фактор, как блокировка самых важных логистических маршрутов, по которым снабжается полуосаждённая украинская войсковая группировка в Часовом Яре. И что самое интересное, практически по той же самой схеме брались как Артёмовск, так и Авдеевка, когда якобы неприступные крепости, как считала украинская сторона, попросту обходились ВС РФ по флангам и замыкалось полуокружение с систематической обработкой важнейших дорог. Тем самым одновременно решались две задачи: наносилось огневое поражение свежим силам, пытавшимся пробиться в качестве настолько необходимых резервов, так и до крайней степени выматывались украинские военнослужащие непосредственно на местах, держащие сектора обороны в самом городе.

#всу #часов яр #игорь лапин
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ВСУ ставят на дроны скрытые радиомаяки, пытаясь наносить точечные удары по российским солдатам
В сети появились кадры уничтожения украинского вертолёта Ми-24 на Артёмовском направлении
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