Пиар-акция, которая ничего кроме смеха в рядах ВС РФ и не вызывает

Вместо давно ожидаемых побед на передовой, украинское военно-политическое руководство, наглядно понимая, что объективных предпосылок для завоевания господства в непосредственных боестолкновениях с российской армией явно ожидать не стоит, решило показать населению Украины, что «победы» достигаются не только превосходством собственной армии в многочисленных сражениях, но и демонстрацией флага, пускай и без присутствия своих солдат и офицеров на неконтролируемых ныне территориях. Так по сообщению отечественного ТГ-канала «Военкоры Русской весны», вместо планирования оборонительных операций и возведения плотного ряда инженерных фортификационных сооружений в ближнем тылу рядом со стремительно двигающуюся передовой, ВСУ используя беспилотные аппараты, устанавливают национальный флаг Украины в городах и населенных пунктах Донбасса, потерянных ранее и ныне неконтролируемых Киевом.

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Источник фото: Вестник

Один из таких «символов перемоги» был замечен на водонапорной башне Артемовска. После чего «громкие фотографии» с воображаемой победой подхватили украинские масс-медиа.

Ранее согласно сообщениям директора «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрия Кузякина, у украинской армии есть 1 миллион дронов, но нет должного количества опытных операторов БПЛА, способных демонстрировать высокое воинское мастерство.