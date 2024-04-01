ВС РФ с завидным постоянством обнаруживает и выбивает ценных специалистов ВСУ на передовой

И хотя ряд украинских известных волонтеров, таких как журналист и редактор портала «цензор.нет» Юрий Бутусов, явно лукавят, заявляя, что в ВСУ ощущается острый дефицит беспилотных аппаратов различного назначения, в том числе и ударных, на самом деле украинская армия на 100% укомплектована как самими «птицами», так и необходимым дополнительным оборудованием для успешного осуществления оборонительных или наступательных операций. Единственное, в чём острый недостаток, о чём так не любят распространяться различные украинские спикеры, без разницы, на каком уровне, так это о нехватке подготовленных кадров, способных с виртуозностью выполнять наиболее сложные миссии посредством переданных им самых современных западных беспилотных аппаратов. А те, что остались в строю, находятся под жестким прессингом российских военнослужащих, каким-то «неведомым» способом обнаруживающих украинские «гнезда» на передовой, где размещаются замаскированные украинские бойцы, управляющие такими БПЛА. Дальше в оперативном порядке по секретным лежбищам прилетают мощные снаряды россиян.





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Источник фото: ТВ-центр





О том, что беспилотников у ВСУ достаточно, рассказал руководитель «Центра комплексных беспилотных решений» Дмитрий Кузякин. Но не хватает квалифицированных инструкторов, как и самих операторов, а так же есть большие проблемы в логистике дронов к передовой, об этом так же уведомил Кузякин.

Согласно мнению российского инженера, миллион предназначенных для украинской армии не тождественно 1 миллиону опытных операторов ВСУ.

Современные версии fpv-дронов используются не только в качестве боеприпасов, но осуществляют весь спектр разведки: от радиотехнической и до оптоэлектронной.