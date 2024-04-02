Именно эта бригада считается одной из самых элитных в ВСУ – на её вооружении находятся БМП Bradley и танки Abrams

Кадры впечатляющего облака желтого дыма, взвившегося после прилета тяжелого авиационного боеприпаса по пункту управления одной из бригад ВСУ, запечатлел беспристрастный автомобильный регистратор. В переделку попала 47-я отдельная механизированная бригада. Это воинское соединение ВСУ относится к одному из самых элитных среди всей украинской армии. Удар был нанесен планирующей авиабомбой с одного из бортов ВКС РФ. Сам штабной объект располагался в поселении Желанном.





реклама

Источник фото: vk.com "Русское оружие" скриншот из видео





Как предположили авторы видео, размеры и высота пылевого облака, образовавшегося после прямого попадания, склоняет комментаторов в версию, что для разящего удара была выбрана одна из бомб калибром ФАБ-500 или выше. Разумеется со смонтированным на корпусе блоком управления и коррекции УМПК.









Из интересного хочется отметить, что только на вооружении «Магуры» имеются американские образцы бронетехники, такие как БМП M2А2 ODS-SA Bradley и ОБТ Abrams M1A1SA. И к началу апреля потери среди этих двух разновидностей американского тяжпрома среди украинских подразделений существенно выросли. В особенности по темпам выведения из строя вперед выбились танки Abrams, потеряв только за последний месяц как минимум 7 бронемашин из 31 переданного Пентагоном образца.