Подобные БПЛА обладают самолетной компоновкой и очень тихоходны

Уровень производства БПЛА дальнего действия, способных преодолеть 700 километров в воздушной среде, увеличился в 10 раз при сравнении с показателями производства 2023 года. Такую точку зрения высказал руководитель украинского министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

Украинский высокопоставленный правительственный чиновник похвастался достижениями местной промышленности журналистам из издания Die Welt.

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Источник фото: Рамблер

Согласно его утверждению, новые беспилотные аппараты без проблем способны выполнить полет по маршрутам протяженностью от 700 до 1000 километров. Причем по заявлению Федорова, самые последние модели уже перешагнули 1000-километровый рубеж.

Помимо воздушных средств, в восточноевропейской республике создают и комплексы робототехнического характера с оборудованием радиоэлектронного противодействия. Есть на Украине и разработки в области искусственного интеллекта для работы в беспилотной сфере. Работающие модели последнего, интегрированные в беспилотные летательные аппараты, появятся во второй половине 2024 года.

Так же управляющий «ЦКБР» Дмитрий Кузякин прокомментировал информацию о наличии в ВСУ 1 миллиона fpv-дронов. После чего заявил, что необходимое количество малых БПЛА у украинской армии есть, но нет достаточного количества операторов с необходимым набором достаточных компетенций в их использовании.