"Тачка на прокачку" по версии отечественных ремонтных бригад ВС РФ

В действующей армейской группировке ВС РФ хватает среди военнослужащих рукастых оружейных мастеров, способных дать новую жизнь и повышение стойкости в конфликте высокой интенсивности не только отечественным вариантам бронетехники, но и так называемой трофейной, полученной в ходе ратных подвигов непосредственно на передовой. Речь идёт о модификации из подручных средств с помощью природной смекалки украинских БМП. Так согласно информации от ТГ-канала «Уголок Ситха», апгрейду подверглась БМП-1У «Шквал». Последняя есть не что иное, как взгляд украинских военных инженеров на «советскую классику» из мира бронированных транспортных машин – БМП-1.





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Источник фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"





Сам тюнинг заключался в демонтаже «родного» гладкоствольного 73-мм орудия и замене его на 30-мм пушку. Но в отличие от базового более крупнокалиберного варианта, обладающей куда большей скорострельностью, что в условиях общевойскового боя куда важнее, чем более крупный калибр, но менее скорострельный. Так же появился гранатомёт, тоже автоматический. А если на горизонте замаячит что-то действительно крупное и тяжелобронированное, например танк, то для его поражения будет задействована ракетная установка с управляемым снарядом повышенной мощности.

Помимо тюнинга оружейной компоненты, заметные улучшения затронули и защитную сторону гусеничной машины. Это выразилось в противодронной надстройке, закрывшей практически всю верхнюю сферу от воздушных атак fpv-дронов и боеприпасов-сбросов. Так же были установлены дополнительные защитные пакеты на борта БМП.