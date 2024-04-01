Закон о мобилизации на Украине буксует, а западная помощь задерживается

Украинская армия к лету 2024 года может стать заложником своего полного поражения. Такой мрачный прогноз в отношении ВСУ сопротивляться российской армии выдвинули британские журналисты из The Standard.

Согласно свежей публикации, ВС РФ используя свое превосходство в плотности артиллерийского огня и изрядного количества ракет всех возможных видов и назначения, и самое главное, появление в массовом порядке планирующих бомб на вооружении фронтовых бомбардировщиков, начиная от 250-килограммовых ФАБов и заканчивая полуторатонными «вакуумными бомбами» с усовершенствованными модулями УМПК, продавливают украинскую оборону, нанося разящие удары по всей линии ЛБС. Всё это до крайностей истощает личный состав полевой украинской армии.

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Источник фото: Известия

Вместе с тем что понимают британские работники прессы, ещё лучше осознают и военнослужащие НАТО, прекрасно зная, что ВСУ не могут сопротивляться бесконечно в такой удручающей ситуации.

Раньше Запад предпочитал добиться от России осязаемых уступок посредством нанесения гипотетического поражения на поле боя, но сейчас ситуация «в поле» несколько другая, чтобы Брюссель и Вашингтон что-то могли «требовать» от Кремля. Российский ОПК, получая рекордное финансирование, кратно нарастил выпуск самых современных типов вооружений и боеприпасов, армия РФ получила тот самый необходимый боевой опыт, в особенности наступательных операций, с успехом взяв очень укрепленную Авдеевку.

И прямо сейчас развивая вектор атак, готовится штурм Часов Яра, расположенного поблизости от Артёмовска. Едва ли ВСУ смогут сдержать наступательный порыв ВС РФ и диктовать свою волю окрепшим российским силам.