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Madarator
Ходаковский: ВСУ на несколько уровней сильнее любой европейской армии
Поэтому Макрон предпочел бороться с ВС РФ на "стратегическом" виртуальном уровне

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   Некоторые из руководителей государств, являющихся членами военного блока НАТО, «грозят» Москве появлением своих воинских контингентов на Украине, но ВСУ в сравнении с любой из европейских армий, на несколько уровней выше их по большинству боевых качеств. Поэтому это прекрасный шанс развенчать так называемую «повышенную боеспособность» зарубежных армий, отправив их против ВС РФ. Такой точкой зрения поделился бывший командующий донецкой «Альфы» Александр Ходаковский в своем блоге.

   Так, в момент начала российской спецоперации на Украине ВС РФ получили в качестве оппонента донельзя опытную и натасканную западными советниками украинскую армию. С учётом того, что через горнило АТО/ООС прошло не менее 1 млн украинских солдат и офицеров. Поэтому с 24 февраля 2022 года силы ВСУ имели явное преимущество. Но сейчас бесконечные потери среди наиболее подготовленных и донельзя замотивированных подразделений украинской армии и приобретение коллективного опыта, в том числе и успешного наступательного, позволил армии России значительно подняться в своем воинском умении. Теперь опыт российского и украинского Генштаба равен. А вот военный баланс, где базисом являются экономика, ОПК и количество живой силы, явно на стороне РФ.

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Источник фото: Москва24


   И как заявил действующий офицер Росгвардии по ДНР, Киев «проспал» свой идеальный шанс. Теперь лишь весь вопрос в том, когда именно и на каких условиях Украина проиграет. Поэтому не стоит удивляться появлению Макрона с его резонансными заявлениями о потенциальном «введении» войск Пятой республики на территорию украинского государства. А вот весь боевой опыт французских сил исчерпывается противостоянием с боевиками, вооруженными автоматом Калашникова и ржавыми гранатами. Было бы слишком опрометчиво надеяться, что такая армия способна вести общевойсковой бой против армии с полуторатонными КАБами и высокоточными ракетами.

   Поэтому даже Владимир Зеленский понимает, что при сравнении мотивированной и очень опытной украинской армии войска Парижа – это лишь парни для битья.

#ходаковский
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Ходаковский:Всё больше направлений, где противник переходит к ожиданию наших наступательных действий
ВСУ потеснили российские подразделения в посёлке Новодонецкое
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