Успешный опыт штурма Авдеевки может помочь "демонтировать" украинскую оборону в Часовом Яру гораздо быстрей

Донбасский город Часов Яр, или как его называют украинские военные — «Часик», уже виден передовым группам российских штурмовиков буквально без оптических приборов. До административных границ этого крупного населенного пункта осталось пройти 650 метров. Об этом рассказали в отечественном ТГ-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Согласно указанным данным, передовой аванпост 98-й дивизии ВДВ показывает положительные достижения на поле боя, закрепляясь на новых позициях, буквально впритык от очередного серьёзного вызова, который будет успешно преодолен: ведь теперь за плечами российских сил успешный штурм такого крупного города, и не менее защищенного как Авдеевка.





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Источник фото: Франц пресс





Известно, что передовые группы ВС РФ вытеснили остатки сил ВСУ из ближайшей лесополосы в районе Лиственного леса рядом с заказником Ступки-Голубовские-2.

Ранее популярный военный спикер ЛНР, отставной подполковник Андрей Марочко, на своей странице в соцсети написал, что позиции ВСУ на городских окраинах Часового Яра перед российскими артиллерийскими наблюдателями расположены буквально на ладони, что существенно затруднит для первых подтягивание резервов и маневрирование передовыми подразделениями. Тем временем совсем нетрудно предположить, что в потенциальном штурме с высокой долей вероятности будет использоваться фронтовая авиация в лице Су-34 и с подключением наиболее мощных планирующих бомб, вес которых со стальной оболочкой достигает 1500 килограмм. И весьма возможно, будет выбран наиболее «тяжелый» вариант даже среди «полуторатонок» – вакуумный боеприпас ОДАБ-1500 с модулями управления и коррекции. Против таких авиабомб любой бетонный бункер – не более чем картонный дом из одной известной сказки.