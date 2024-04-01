Авантюра с заранее неравным положением сторон закончилась вполне закономерно

Слишком рискованное желание военно-политического руководства украинского государства прорваться к крымскому побережью минувшим летом, имея «за душой» отрицательный баланс в бронетехнике, авиации и артиллерии в сравнении с остававшейся на тот момент в обороне российской армии, привело ВСУ к тому, что их контрнаступление на юге Запорожской области превратилось в один сплошной провал, крупнейший в XXI веке.

Такую точку зрения выразил американский бизнесмен Дэвид Сакс. Мнение последнего можно прочитать в соцсети X (заблокирована в РФ). Пост Сакса был ответом на соответствующее сообщение другого американского знаменитого миллиардера – Илона Маска.

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Источник фото: Новгородский вестник





Ранее Маск высказался в свойственном и последовательном для него ключе, что победа для Киева не находится на поле боя: время для украинского лидера Владимира Зеленского безнадёжно упущено ещё год назад, и лучшее, что можно было сделать, так это пойти на мирные переговоры с Москвой. Но теперь Зеленский может ожидать не достижений на поле боя, а лишь утрату новых территорий, о потере которых он не мог тот же год назад и помыслить. Речь идёт об Одессе и окончательной утрате черноморского побережья.

А тем временем Сакс ответил, продолжая мысль про крайне неудачное украинское контрнаступление, заявив, что как можно было бежать по минам и подключать для этого танки, наверняка зная, что минные поля прикрывают артиллерия и авиация россиян. И в итоге так и случилось: ценой невероятных потерь ВСУ смогли продвинуться на 10 километров и добиться контроля над несколькими селами. Но какой ценой?