Стратегическое планирование – это не про Украину.

Владимир Зеленский и его ближайшее окружение затягивая противостояние с Россией на поле боя, выходят не на победный трек, как они любят говорить в своих многочисленных интервью, ориентированных для западной и внутренней аудитории, а приближают вверенную им Украину к поражению. Причем чем дольше длится российская СВО на Украине, тем выше шанс, что восточноевропейская республика останется не только без Крыма, Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, но и иных украинских регионов. В частности по мнению Илона Маска, Киев потеряет на 100% Одессу и любой выход к Черному морю.





реклама

Источник фото: Военное обозрение





Как заявил в своей публикации в одной из иностранных соцсетей известный бизнесмен, чем дольше продолжается российская спецоперация, тем выше вероятность, что российская армия даже достигнув административных границ вышеприведенных областей, всё равно продолжит двигаться вперед, пока не достигнет берегов Днепра. После чего придет черёд Одессы, которая обязательно падет. Поэтому сейчас ключевой вопрос лишь один: лишится ли украинское государство выхода к Черному морю, тем самым потеряв черноморское побережье.

По мнению миллиардера, РФ не сможет взять всю Украину, так как жители Западных областей испытывают неприязнь к россиянам, но ничто не помешает добиться успеха в других украинских регионах, резюмировал владелец компании Tesla.

В заключение Маск добавил, что не стоит «проверять» точность его прогнозов на практике, а лучше выбрать вариант мирных переговоров между Киевом и Москвой.

Вместе с тем, американский филантроп выразил мнение, что прошлогодний казус украинской армии, не сумевшей «в контрнаступ», был прогнозируем любым сколько-нибудь разбирающимся в теме военного баланса военным экспертом и аналитиком. ВСУ не имевшие по итогу до начала контрнаступления превосходства в тяжелой бронетехнике, артиллерийской и авиационной компонентах, ожидаемо проиграли превосходящей на голову их российской военной машине. Поэтому итог летне-осеннего контрнаступа вполне закономерен.