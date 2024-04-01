На таком броневике не то что на дачу не доедешь, а уж про вооруженный конфликт и говорить нечего

Российские солдаты группы «Центр» смогли безопасно эвакуировать с поля боя трофейный экземпляр украинского БМП, оказавшимся немецким Marder. О гусеничной технике, восстановленной силами отечественных ремонтников и её приспособленности, точнее полной негодности для противостояния на почвах, аналогичных чернозему, рассказали журналисты РИА Новости, взявшие интервью у военных с передовой.

Известно, что машина была захвачена после сражения на Авдеевском операционном направлении в сражении у Северного, когда метким выстрелом украинская бронемашина была обездвижена. Не видя дальнейших позитивных перспектив в противостоянии с российскими силами, бойцы ВСУ спешно покинули БМП. А тем временем под покровом ночи разведчики ВС РФ выдвинулись к застывшей технике оппонента и тщательно изучили причиненные повреждения.

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Источник фото: Нижегородский вестник





Как оказалось, была неисправной топливная система и поломан редуктор охлаждения и разомкнута и выгорела в некоторых местах проводка. Осколками был посечен корпус и наиболее крупные из фрагментов снаряда добрались до внутренних агрегатов БМП, сообщил отечественный военспец.

После того как все неисправности были тщательно изучены, было решено в 2 этапа заняться непосредственно эвакуацией. Сначала вокруг воронки, где находился Marder, были убраны мины и проложен наиболее оптимальный маршрут. И уже под покровом ночи машина была вывезена в безопасный тыл. К настоящему моменту БМП полностью исправна и может отправиться в бой. Но уже на стороне российской армии.

Так же военнослужащие РФ прокомментировали боепригодность немецкого образца легкой бронетехники. Согласно их общей мысли, «Мардер» создан явно не для противостояния на Донбассе: обрезиненные гусеницы проскальзывают по влажному грунту до невозможности, а мощность двигателя не справляется с вязким местным грунтом. Единственное, что ему «по силам», так это европейский грунт и песчаные дороги. Но наиболее оптимален асфальт, заявил отечественный солдат.