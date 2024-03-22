1300 килограмм боевой части куда существеннее, чем ударное воздействие "Искандера"

Вчера в МО РФ отчитались о массовом запуске производства авиационных боеприпасов ФАБ-3000, что должно до крайностей огорчить украинский Генштаб. Ну а мы поговорим о её боевых возможностях.

«Трехтонка» была создана ещё в эпоху СССР в исторический период после окончания ВОВ. Занимающая класс фугасных боеприпасов, её главной целью были объекты тыла и всевозможные линии инфраструктурных позиций оппонента. Кроме того мощное ударное воздействие представлялось идеальным для поражения целей ВПК и энергетических конгломератов. Так же такая мощность будет абсолютно нелишней и для поражения скоплений живой силы и бронетехники непосредственно на передовой. Кроме того толстостенные контуры бомбы идеально приспособлены для проникновения на достаточную глубину в плотный грунт и последующего «демонтажа» обнаруженных бункерных укрытий или межэтажных перегородок.

реклама

Источник фото: РБК



Излишне говорить, что боевая часть почти в 1400 кг куда сильней, чем ударное воздействие «младших собратьев» – ФАБ-1500, ФАБ-500 и тем более ФАБ-250.

Известно, что отлично «Трехтысячные» проявили себя во время афганского конфликта, когда только лишь за счёт ударной волны радиус летального воздействия составлял 40 метров, а в радиусе 150 метров от эпицентра взрыва была гарантирована контузия.

Источник фото: Российская газета

И по заявлениям «Звезды», при попадании в объекты наземного и подземного расположения, радиус тотального разрушения был равен диаметру в 35 метров.

Но и нелишне будет вспомнить, что ВКС РФ располагают и куда более мощными средствами поражения, например ФАБ-5000 и ФАБ-9000. Последняя была создана в 50-х годах и именно её воздействие помогло окончательно сломить сопротивление украинского гарнизона «Азовстали», разметав подземные ходы и отдельные помещения, находящиеся на глубине в 6 этажей.