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Madarator
После падения ФАБ-3000 образуется зона сплошного поражения в 35 метров
1300 килограмм боевой части куда существеннее, чем ударное воздействие "Искандера"

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   Вчера в МО РФ отчитались о массовом запуске производства авиационных боеприпасов ФАБ-3000, что должно до крайностей огорчить украинский Генштаб. Ну а мы поговорим о её боевых возможностях.

   «Трехтонка» была создана ещё в эпоху СССР в исторический период после окончания ВОВ. Занимающая класс фугасных боеприпасов, её главной целью были объекты тыла и всевозможные линии инфраструктурных позиций оппонента. Кроме того мощное ударное воздействие представлялось идеальным для поражения целей ВПК и энергетических конгломератов. Так же такая мощность будет абсолютно нелишней и для поражения скоплений живой силы и бронетехники непосредственно на передовой. Кроме того толстостенные контуры бомбы идеально приспособлены для проникновения на достаточную глубину в плотный грунт и последующего «демонтажа» обнаруженных бункерных укрытий или межэтажных перегородок.

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Источник фото: РБК

   Излишне говорить, что боевая часть почти в 1400 кг куда сильней, чем ударное воздействие «младших собратьев» – ФАБ-1500, ФАБ-500 и тем более ФАБ-250.

   Известно, что отлично «Трехтысячные» проявили себя во время афганского конфликта, когда только лишь за счёт ударной волны радиус летального воздействия составлял 40 метров, а в радиусе 150 метров от эпицентра взрыва была гарантирована контузия.

Источник фото: Российская газета

   И по заявлениям «Звезды», при попадании в объекты наземного и подземного расположения, радиус тотального разрушения был равен диаметру в 35 метров.

   Но и нелишне будет вспомнить, что ВКС РФ располагают и куда более мощными средствами поражения, например ФАБ-5000 и ФАБ-9000. Последняя была создана в 50-х годах и именно её воздействие помогло окончательно сломить сопротивление украинского гарнизона «Азовстали», разметав подземные ходы и отдельные помещения, находящиеся на глубине в 6 этажей.

#фаб-3000
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В РФ возобновлено производство фугасных авиабомб ФАБ-3000М-54, пробивающих 10 метров бетона
В России налажено массовое производство авиационных бомб ФАБ-3000
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