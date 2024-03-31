В США ни дня не спят, чтобы не придумать лучше способа, как передать высокотехнологичные решения российской стороне

Добыв в боях новые украинские fpv-дроны, российские специалисты несказанно удивились, обнаружив, что в качестве элемента питания были использованы АКБ, которые как аккумуляторы инженеры НАСА задействовали в марсианской миссии. О находке, крайне поразившей российскую сторону, в беседе с журналистами РИА Новости рассказал управляющий Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

Причем у топ-менеджера нашлось свое объяснение, как так смогло получиться с украинской стороной, якобы бедствующей. Согласно заявлению Кузякина, в проект первых украинских дронов, построенных на территории восточноевропейского государства, были вовлечены американские конструкторы. И предположительно выбор в пользу такого дорогостоящего элемента питания был сделан ими из-за их высоких рабочих свойств, способных увеличить время работы беспилотного аппарата в условиях минусовых температур. Самым простым объяснением здесь может быть, что эти дроны планировалось использовать зимой, когда в наибольшей вероятностью средняя кривая температуры практически всегда ниже нуля.

реклама

Источник фото: RT

И как резюмировал руководитель отечественной компании, такие АКБ до боли дорогие. И никто не будет в копеечном варианте продукции включать такие высокотехнологичные элементы питания в стандартный набор блоков, используемых всего лишь раз.

Аналогично вызывало удивление и наличие в ряде элементов так называемого «космического алюминия», в состав которого вошли редкие сплавы, используемые в ряде программ NASA в открытом космосе в условиях вакуумной среды. Но теперь всё это с особым «пристрастием» изучают российские конструкторы БПЛА.