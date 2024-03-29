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Madarator
Армия РФ применила в зоне СВО боевых роботов с гранатометами АГС-17
Скоро целые подразделения ВС РФ будут состоять из таких роботов-гранатомётчиков

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   В России отечественный ОПК тихой сапой начинает двигаться не только в увеличении количественного ассортимента списка «классических» вооружений, начиная от 152-мм снарядов для ствольной артиллерии и их продвинутых коллег для установок залпового огня, способных преодолеть уже не менее 70 километров, будучи запущенных с модернизированных РСЗО «Торнадо» и подвесов-креплений фронтовой авиации, но и таких актуальных на сегодняшний день типов вооружения, как роботизированные установки. И напомним про последних: всё начиналось с простых помощников, выполняющих функции полевого бронированного извозчика, необходимого для подвоза боеприпасов в окопы и блиндажи и эвакуации раненных в безопасный тыл. Но сейчас российские компании, занятые в оборонной сфере, сделали шаг вперед, отработав технологию производства на обычных роботизированных транспортерах, и дойдя до концепции штурмовых роботов. О последних сообщили украинские ресурсы, заметившие в одном из жарких боев первые боевые роботы россиян, вооруженные автоматическими гранатомётами АГС-17. Об этом сообщает ТГ-канал «Повернутые на Z конфликте».

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Источник фото: ТГ-канал «Повернутые на Z конфликте»

   Дальше выразил свое мнение Борис Рожин, пообещавший выпуск полноценного журналистского материала по поводу такого явления, как наземные боевые дроны, так и их непосредственного участия в штурмовых действиях на передовой в успешных попытках выбить украинских военнослужащих с опорных пунктов ВСУ.

   Так же известный блогер рассказал, что имел общение с операторами, управляющими роботами-гранатомётчиками. Согласно полученной информации, вооруженные АГС-17 роботизированные платформы показали высокий уровень боеспособности, продавив оборонительные порядки ВСУ на одном из операционных направлений. Полноценное видео для широкого доступа будет загружено в Сеть завтра.

#роботизированная платформа #робот с гранатомётом
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