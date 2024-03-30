Без мангала и портативного РЭБ на СВО делать нечего

Видео о том, как российские дроны выводят из строя немецкие танки Leopard, непредусмотрительно переданные украинской армии официальным Берлином, продемонстрировали операторы БПЛА одного из подразделений Южной группировки войск, находящегося на СВО. Сообщается, что германский ОБТ был уничтожен на Донецком операционном направлении. Соответствующее видео размещено в ТГ-канале «РИА Новости».





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Танк обнаружен. Источник фото: ТГ-канал "РИА Новости"





Офицер с полевым позывным «Батайск» рассказал, что во время планового полета над передовой была замечена боевая машина принадлежности ВСУ, замаскированная в одной из посадок. И к вящему удовольствию российской стороны, неприметным образцом оказалась иностранная тяжелая бронемашина производства Rheinmetall. Как только разведывательный БЛА россиян заметил немецкий «Леопард», к танку устремился fpv-дрон, причем в экстренном порядке, так как на этом участке ЛБС прежде активности не было. Получив ряд чувствительных попаданий, зарубежный образец был выведен из строя. В качестве факта поражения были предъявлены кадры с самого ударного БПЛА и с разведывательного аппарата.





Танк повержен. Источник фото: ТГ-канал "РИА Новости"





Как рассказал взводный офицер, его группа смогла выиграть поединок у как минимум двух «Леопардов». И по мнению командира, пиар немецкому образцу явно пошел не в пользу – как оказалось, такие танки горят ничуть не хуже, чем другие образцы. А защищенность и живучесть аналогична любому из западных ОБТ.

Так «Батайск» раскрыл и обычный протокол уничтожения танка, когда после обнаружения потенциальной цели, для её выведения из строя вылетает беспилотная группа, после чего первым делом поражается ходовая часть бронемашины. После чего «финализируется» одним-двумя ударами. Ну а дальше западная техника просто пылает, неспособная к какому-либо противоборству.