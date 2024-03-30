Удвоение БЧ очень опечалило украинский Генштаб, и без того узнавший, что российские ракеты стали сильно точно бить

На Украине оружейные эксперты с большим неудовольствием для себя обнаружили, что во время последней массированной ракетной атаки ВКС РФ использовали авиационный боеприпас Х-101 с усиленной боевой частью. Отечественная крылатая ракета оказалась значительно мощнее чем её «дореформенный аналог». В цифрах увеличение БЧ достигло двукратного значения. Теперь на долю боевой начинки приходится до 800 килограмм пишет украинский милитари-портал Defence Express.





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Источник фото: Известия







Согласно опубликованному сообщению, в прошлой версии ударный заряд авиационного боеприпаса едва достигал 400 кг. Но теперь он получил за счет наращивания общей массы возможность установки второй боевой части. Именно поэтому вес российской ракеты увеличился на 400 кг. К такому выводу пришли украинские ракетные специалисты после изучения фрагментов отечественного боеприпаса, обнаруженного рядом с пораженным объектом 29 марта.





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Так же было проведено углубленное изучение дополнительного заряда, как оказалось помимо собственно взрывчатого вещества, начиненного поражающими элементами, выполненными в форме квадрата. Внедрение таких дополнительных компонентов позволило резко нарастить результатирующие ударные характеристики. Так как помимо разрушения строений и сконцентрированных во внутренних помещениях оборудования, бронетехники и вооружения, дополнительные повреждения могут коснуться и личного состава, непредусмотрительно находящегося рядом с военными целями.

Ранее стало известно согласно сообщению руководителя ДТЭК Сахарчука, что во время последних ракетных атак российская сторона добилась многократного роста так называемого минимального отклонения от цели: раньше якобы ракеты могли улететь от рассчитанной точки прилета на 100-300 метров, а теперь способны попасть «в яблочко» размерами метр на метр.