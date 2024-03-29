Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Риттер: ВС РФ зачищают дронами и ракетами целые районы в зоне СВО
Слабость украинского ПВО позволяет это сделать

реклама

   Целые районы и территории в зоне СВО оказались вычищены постоянными атаками российских дронов и БПЛА, царствующих в небе восточноевропейской республики по причине слабости местного ПВО. В последнем случае помогли тщательно выверенные удары по месту расположения украинских пусковых установок ЗРК, вычисляемых со всем русским усердием и глубокой военной хитростью. О непростых временах для украинской армии и её военно-политического руководства рассказал отставной разведчик американской армии Скотт Риттер в своей беседе с ведущими ютьюб-канала Dialogue Works.

реклама

Источник фото: РИА Новости

   Прямо сейчас ВКС РФ демонстрируют превосходство в воздухе и наблюдая острый дефицит управляемых зенитных боеприпасов и систем ПВО, продолжают ухудшать обстановку для ВСУ. В особенности это касается непростой ситуации на передовой и в ближнем украинском тылу, куда долетают планирующие бомбы россиян и их разновидности в виде управляемых боеприпасов УПАБ, запускаемых как при помощи фронтовых бомбардировщиков, так и при помощи обновленных установок залпового огня «Торнадо». В обоих случаях 300-мм образцы вооружений способны пролететь не менее 70 километров, нанося внезапные удары по замаскированным штабам и производственным мощностям, напрямую интегрированных в производство широкого спектра военной номенклатуры.

   По мнению Риттера, теперь для Украины «хорошие сценарии», закрыты как класс: шансы на переговоры с Москвой Киев успешно проспал продолжая упорствовать в до боли невероятной цели – выйти на так называемые границы 1991 года.

#риттер
Источник: youtube.com
1
Показать комментарии (1)
Риттер: Поражение ВСУ лишит Киев половины земель — Но переговоры с РФ помогут избежать этого
Риттер: Россия может использовать рои дронов против ВСУ
Риттер: Длина украинской границы станет меньше, так как Харьков и другие города будут потеряны
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Boeing начинает строительство производственного комплекса по сборке беспилотников MQ-28 в Квинсленде
2
Илон Маск заявил, что человекоподобный робот Tesla будет стоить как половина электромобиля
7
Космический телескоп Джеймс Уэбб сделал первый в истории снимок протопланетного диска
+
На месте строительства будущего завода Intel обнаружены неолитические погребальные курганы
+
Обладатель импланта Neuralink рассказал, как он всю ночь играл в Civilization VI силой мысли
2
Samsung возвращает важную функцию экономии заряда батареи в One UI 6.1
2
Китайские инженеры создали ракету класса "земля-воздух" с дальностью 2000 км
1
США влияют на союзников с целью запрета обслуживания оборудования для производства чипов в Китае
+
Теплозащитные керамические плитки корабля SpaceX Starship продаются на eBay за тысячи долларов
4
Chrome на Android предлагает решение проблемы множества вкладок
+
Украина впервые на поле боя потеряла американский БТР M1117
1
В марте 2024 года на БАМе были завершены работы по ряду важных объектов
5
Российский спецназ обезвредил ещё одни танк Abrams в районе Бердычей
+
Anbernic представляет портативную консоль RG35XX в стиле Game Boy
2
Изготовлен материал с «кремниевыми шипами», который способен уничтожить почти все вирусы
1
На БАМе началась масштабная реконструкция ключевой станции Тында
+
Стоимость GeForce RTX 4060 снизилась до 279 долларов на Newegg
4
Запуск спутника высокодетальной съемки Земли "Ресурс-П" №4 состоится 31 марта
+
Информация о новой премиальной игре для PS Plus просочилась в Сеть
+
Defence24: Турция продемонстрировала модернизированную версию устаревшего американского танка M60
1

Популярные статьи

Почему украинские F-16 в первую очередь должны избегать встреч с российскими МиГ-31БСМ по мнению DNA
7
Небольшое тестирование трех термопаст: Arctic Cooling MX-4, ID-Cooling Frost X25 и Thermalright TF8
65
Как продать Notcoin, может ли он стоить 1$ и будет ли он Bitcoin-ом в мире мем-токенов
4
GeForce RTX 4090 vs GeForce RTX 4070 SUPER – как сэкономить 200 000р без потери качества графики
33
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
35
Собираем народный игровой компьютер весной 2024 года — без переплаты, но и не экономя на важном
17
Что купить на Мегамаркете со скидкой — ловим выгоду, промокод внутри
14
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
66
NVIDIA против AMD – какая компания успешнее
82
Теория хамелеона и еще 5 способов поиска Физики за пределами Стандартной модели
+

Сейчас обсуждают

ЧatoБoт
22:19
Да только час как начал, иду по одиночным камерам с ледорубом в руках, мочу мутировавших Лейб Троцких.
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году. Часть 2
Успешный
22:17
докуда дошёл?
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году. Часть 2
Bamboliny
22:15
Вот оно мое приобретение, сколько лет прошло... Вот где вы еще увидите инструкцию на ламинированной(!) бумаге!? ПС: кулер стоит TT, родной не мог справится после перепрошивки в Ti500. ППС: ФИО покупат...
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
ЧatoБoт
22:14
Шешунчик, да ты просто няшная няшка. Анало гично, игруляю в Калисто Протокол ver. Free Tоррент эдишн RUS, на максимумах. И ты знаешь, в чём вся писечка? В том, что нет в этой игре какляцкой локализаци...
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году. Часть 2
Успешный
22:08
я не смотрю техноблогеров. я и так всё знаю. нихера они нового мне не раскажут. а так смотрю в основном такое в фоне когда гамаю в калисто протокол или в фортнайт или в любую другую игру. гыгы тока з...
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году. Часть 2
ЧatoБoт
21:54
Первонахну, пожалуй: https://www.youtube.com/watch?v=fEyr9CaaEZE
Топ 5 ПК ютуберов в 2024 году. Часть 2
Bamboliny
21:51
Да, не получилось у него стать самостоятельным брэндом, ушел на рынок OEM.
Блиц-обзор видеокарты nVidia GeForce 3 64Mb - легенда поколения
ЧatoБoт
21:51
Новороссия и Малороссия должны быть полностью очищены от бандерлогов-скакуасов и прочих Трусикеров с Захарками.
Риттер: ВС РФ зачищают дронами и ракетами целые районы в зоне СВО
Vito Vago
21:50
Принято!
Армия РФ применила в зоне СВО боевых роботов с гранатометами АГС-17
Vorvort
21:48
Хуанг опять прогрел гоев.
GeForce GTX 1060 vs RTX 4060 – что не так с видеокартами NVIDIA, и почему прогресс остановился
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем