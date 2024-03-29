Слабость украинского ПВО позволяет это сделать

Целые районы и территории в зоне СВО оказались вычищены постоянными атаками российских дронов и БПЛА, царствующих в небе восточноевропейской республики по причине слабости местного ПВО. В последнем случае помогли тщательно выверенные удары по месту расположения украинских пусковых установок ЗРК, вычисляемых со всем русским усердием и глубокой военной хитростью. О непростых временах для украинской армии и её военно-политического руководства рассказал отставной разведчик американской армии Скотт Риттер в своей беседе с ведущими ютьюб-канала Dialogue Works.

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Источник фото: РИА Новости

Прямо сейчас ВКС РФ демонстрируют превосходство в воздухе и наблюдая острый дефицит управляемых зенитных боеприпасов и систем ПВО, продолжают ухудшать обстановку для ВСУ. В особенности это касается непростой ситуации на передовой и в ближнем украинском тылу, куда долетают планирующие бомбы россиян и их разновидности в виде управляемых боеприпасов УПАБ, запускаемых как при помощи фронтовых бомбардировщиков, так и при помощи обновленных установок залпового огня «Торнадо». В обоих случаях 300-мм образцы вооружений способны пролететь не менее 70 километров, нанося внезапные удары по замаскированным штабам и производственным мощностям, напрямую интегрированных в производство широкого спектра военной номенклатуры.

По мнению Риттера, теперь для Украины «хорошие сценарии», закрыты как класс: шансы на переговоры с Москвой Киев успешно проспал продолжая упорствовать в до боли невероятной цели – выйти на так называемые границы 1991 года.