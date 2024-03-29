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РИА Новости опубликовало первое видео, раскрывающее внутреннее устройство ракет Storm Shadow
Сами того не хотя англо-французские разработчики придали хороший импульс последующему развитию российских ЗРК

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   Российские инженеры решили показать строение высокоточного авиационного боеприпаса англо-французской разработки, больше известного как Storm Shadow. Кадры с демонстрацией внутреннего устройства крылатой ракеты опубликовали журналисты РИА Новости.

   Как заявил российский специалист, показавший под запись, на которой видно из каких агрегатов и блоков состоит иностранный боеприпас, некоторые разновидности перехватов не подразумевают под собой полного уничтожения воздушного нарушителя. Порой достаточно блокирования спутниковых или иных управляющих сигналов. В одном из таких случаев ракета теряет ориентацию в пространстве и просто падает на земную поверхность, в большей мере сохраняя даже свою боевую часть.

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Источник фото: РИА Новости

   Совсем нетрудно предположить, что после цельные фрагменты не сработавшего управляемого снаряда вызывают неподдельный интерес у отечественных инженеров и конструкторов. И после безопасного обезвреживания такие модули отправляются в военные центры и учебные институты, повышающие эффективность каждого последующего перехвата.

   И наблюдая предъявленный образец, можно сделать вывод, что ракета могла быть подавлена плотным «загрязняющим» эфир управления направленным лучом РЭБ, либо она была изначально неисправна. На кадрах отчетливо видны аэродинамический обтекатель, взрыватель БЧ и тыльная часть боеприпаса.

  Так же сотрудник показал и динамическое крыло с модулем, раскрывающим подвижную часть такого крыла. Представлена была и сама турбореактивная силовая установка «Шторм Шэдоу».

   И пока украинская армия не получила немецкие «Taurus», Storm Shadow являются самыми дальнобойными ракетами, имеющимися официально на вооружении не только Воздушных сил ВСУ, но и собственно всей украинской армии.

#storm shadow #внутреннее устройство storm shadow #разборка storm shadow
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