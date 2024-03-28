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Figaro: Французской армии не хватит сил для борьбы с ВС РФ на Украине
Макрон не понимает, что делает, когда на полном серьезе рассуждает о введении войск Франции на Украину

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   Президент Пятой республики Эммануэль Макрон грезит высочайшим политическим рейтингом в своей родной стране и в Европе в результате гипотетической победы французских сил над закалённой в боях российской армией, если его решимость ввести вооруженные силы Парижа на территорию Украины окажется реальностью и суровой действительностью. Но так не будет, как и не будет победы французской армии над российскими силами. Причем для ВС Франции это может закончиться полным провалом. Так как в сравнении с ведомством Сергея Шойгу, у военных Макрона нет ни опыта в конфликтах высокой интенсивности, ни ресурсов для столь масштабной вооруженной компании, пущенных «под нож» в результате экономической компании для поддержки высокого уровня в социальной среде республики.

   Всё, «что есть» прямо сейчас у официального Парижа и возглавляемых французскими генералами военных, это недавняя битва против исламистских фундаменталистов, имеющих вместо танков и современных самолетов лишь ржавый автомат Калашникова и пожелтевшие от долгой носки коричневые сандалии.

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Источник фото: Форма одежды


   А вот российская армия совершенно не такая, какой видится на расстоянии в далекой Франции недальновидному текущему хозяину Елисейского дворца. Боевая закалка на протяжении долгих двух лет и возросшее боевое мастерство, проверенное и опробованное в интенсивных общевойсковых боях с применением артиллерии и воздушных ударных средств, не дадут ни единого шанса французскому корпусу, уверен журналист Le Figaro Рено Жирар. 

   К тому же те 20 тыс. военных, которых так жаждет Макрон пустить под молот и наковальню армии РФ на Украине, будут лишь «закуской» набравшей ход военной машине России. Этого ли так жаждет Макрон? Риторически резюмировал французский обозреватель.

#инопресса #французские военные на украине
Источник: video.lefigaro.fr
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