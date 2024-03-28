Пришел электрик и выключил свет нарушителям спокойствия приграничного Белгорода

Действия украинского военно-политического руководства, решившего сыграть в поднятие ставок и эскалировать ситуацию не только на передовой, но и ведя угрожающие действия в ближнем тылу, привели лишь к тому, что один из самых крупнейших городов, пока что подконтрольный Киеву Харьков, погрузился на некоторое время в кромешную тьму. Так случилось из-за выверенных ударов российской армии по стратегическим объектам и военным целям, размещенным в городской агломерации города-миллионника. Удары оказались настолько результативными, что их последствия заметили даже во Франции, где проблему текущей украинской деэлектрофикации заметило местное издание Express.





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Источник фото: Военное обозрение







В публикации сделали акцент на том, что Харьков, находящийся на втором месте по своим размерам на Украине, стал прибежищем кромешной тьмы из-за глобального поражения энергогенерирующих и энергораспределяющих мощностей. Удары оказались настолько плотными, а украинское ПВО настолько слабым и бесполезным, что согласно комментариям от украинских энергетиков, в лучшем случае и при самом оптимальном сценарии, восстановление полной функциональности ТЭЦ-5 займет не меньше года. Всё это из-за большой сложности уничтоженного оборудования и невозможности его ремонта во время активных боевых действий.