Своими действиями украинский Генштаб так и добивается, чтобы поселение переименовали в Абрамсово

Попытки украинского Генштаба отбросить передовые подразделения российских штурмовиков, ведущих успешные наступательные действия в районе авдеевского населенного пункта Бердычи снова, стали причиной бессмысленной потери дефицитной и от этого слишком дорогой западной бронетехники. В список безвозвратных потерь зачислен очередной Abrams. Кадры с воздуха, где отчетливо на земной поверхности угадывается силуэт уничтоженного американского Абрамса, переданного Пентагоном украинской армии, появились в отечественном ТГ-канале «Соловьев Live».





реклама

Источник фото: Военный вестник

Как стало известно, разрушенная бронемашина входила в элитный «сдерживающий» батальон, предназначенный в данный момент времени для удержания украинских позиций и купирования прорыва ЛБС в районе Авдеевского операционного направления со стороны армии РФ. Приказ о передислокации соединения, укомплектованного зарубежными образцами тяжелой бронетехники, лично отдал новый главком ВСУ Александр Сырский, заменивший на этой высокой должности весьма популярного, но по итогу оказавшимся полностью бесполезным «стального генерала» Валерия Залужного.





Источник фото: ТГ-канал "Соловьев Live"





Так приданные силы украинскому гарнизону в районе Бердычей должны были усилить местную оборону ВСУ, названную второй линией «сдерживания». Но как показали текущие события, линия-то осталась, а вот сдерживание оказалось таким себе. Ведь Орловка и Тоненькое, прикрывавшие центральный и южный фасы обороны, по итогу были всё равно взяты ВС РФ.

А тем временем интересна судьба уничтоженного Абрамса. Кадров, как в режиме реального времени демонстрирующих, как «утюжили» подбитый заокеанский образец танкопрома – нет, но авторами, поспособствовавшими переводу ОБТ в статус уничтоженного, с полным правом можно назвать бойцов 3-й гвардейской бригады спецназначения, чьи военнослужащие повторили прекрасно работающую схему – атаковали в верхнюю слабозащищенную проекцию башни ОБТ и «добавили» выстрелом тяжелой противотанковой ракеты, чтобы не показалось мало. И мало действительно не показалось.