Перебросить новобранцев в окопы на передовой Киев может только лишь к концу лета

Пока украинское военно-политическое руководство пытается найти ответ на такой сложный вопрос, где прямо сейчас взять боеспособное пополнение, причем в большом количестве, российская сторона имеет окно возможностей, действующее до конца лета. Именно на это время есть так называемый гандикап, когда новые солдаты, мобилизованные на улицах Украины, получат начальные навыки воинской подготовки. А до этого времени украинская оборона начинает трещать по швам и простого решения, как всё это поставить на паузу – у киевских начальников нет. Сложности, которые не дают украинским генералам крепко спать, заметил военный эксперт из Польши Конрад Музыка. Последний рассказал о своих наблюдениях журналистам американского издания Politico.





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Источник фото: Новости Севастополя





Согласно мнению аналитика, у ВСУ острый дефицит не только солдат и офицеров, но и боеприпасов. Из-за чего неимоверно трудно сохранить долженствующую боеспособность украинских сил, действующих непосредственно на передовой. И пока такая тактика худо-бедно помогает Владимиру Зеленскому сдерживать навал ВС РФ, но сколько угодно долго так продолжаться не может. И как только «тактические разломы» станут глубокими, ВСУ придется отступать. И на некоторых операционных направлениях придется делать это со всей прытью. Иначе возможно попадание в котел.

Вместе с тем настолько нужный украинскому Генштабу закон о мобилизации, безнадёжно буксует, вынужденный дожидаться, когда депутаты Верховной рады утвердят все поправки и наконец проголосуют. Но последние, не желая брать на себя всю ответственность, всяческими способами оттягивают день голосования, внося «бесконечные» поправки и замечания.