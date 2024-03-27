Но ситуация за эти 5 месяцев для украинского Генштаба может стать из просто неприятной, достигнув уровня крайне невыносимой

Тяжелые потери для украинской армии солдат и офицеров не прошли бесследно – из-за острейшего кадрового дефицита ВСУ приходится пусть не каждый день, но всё равно откатываться на запасные позиции, позволяя тем самым добиваться российской стороне наступательных успехов. Простого решения, как это исправить в пользу Киева – нет. И даже стремительное пополнение действующих подразделений на передовой свежими силами, включающими в себя по большей части новобранцев, может сделать только хуже. Поэтому украинской армии приходится лишь «держаться», надеясь получить новых солдат ближе к началу календарной осени. Ведь именно тогда такая поддержка окажется осмысленной.

В этом уверен военный эксперт Франц-Стефан Гади, отвезенный в украинские окопы в середине марта военнослужащими ВСУ и после проведший беседу с журналистами Tagesschau. И согласно Гади, кадровый дефицит – это самая сложная часть противостояния украинской армии с российской.

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По словам аналитика, ситуацию не удастся переломить тотчас же, сделав казалось бы вполне логичный шаг – перебросить свежее пополнение прямо в окопы. А вот если придерживаться правильной тактики – то новобранцы должны со всей тщательностью пройти боевое слаживание и освоить на должном уровне так называемый курс молодого бойца. Без этих дисциплин пребывание на ЛБС пополнения не будет иметь большого смысла, а лишь принесет дополнительный вред. Под последним Гади подразумевал быстрое отступление необстрелянных ещё пополнений и низкому уровню мотивации. Кроме того даже опытные бойцы, сражающиеся с российскими войсками с момента крайне неудачного контрнаступления, донельзя морально и физически истощены, разуверившись в наступательной мощи ВСУ.