Современные проблемы требуют современных решений – В этой школе использование неучебных гаджетов строго запрещено

Школа – не место для развлечений и отвлеченных от учебного процесса занятий. Даже современная. Ведь отдавая в школу своего ребенка, каждый из родителей «на выходе» желает получить готового в большей мере к самостоятельной взрослой жизни члена общества. И действительно, где, как не в школьных заведениях, можно получить, помимо базовых знаний по родному языку, литературе, классическим математике и физике, базовые навыки общения и речевой коммуникации. А если ученик чувствует себя отдельной обособленной единицей от дружного школьного коллектива, то его перевоспитанием со всей строгостью и суровостью займется специально нанятый для этого и очень компетентный сотрудник. По крайней мере дело обстоит именно так в дружественном России Китае. Превосходные методы мягкой воспитательной и педагогической работы продемонстрировал сотрудник одной из общеобразовательных школ Китайской народной республики. Материал об этом выпустил немецкий Bild.

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Источник фото: BIld

Предыстория событий такова: в одной из частных школ города Лоуди, расположенного в центральной части Китая, есть суровое правило, писанное красными иероглифами – ни в коем случае не использовать во время учебного процесса смартфоны, как впрочем и любые телефоны. Иначе нарушители подвергнутся суровым методам профилактического воздействия. До недавнего момента такими «суровыми методами» были простые факты изъятия зловредного девайса из рук непослушных школьников. Но рецидивы продолжались.





И тогда для достижения высшей степени образовательного эффекта учеников всей школы собрали на линейке, а работник школы, переодевшись в камуфляж, просто и демонстративно со всей педагогической прямотой стал охаживать гаджеты ударами молотка. После остатки сложных технических устройств были «торжественно» утоплены в ведре с водой.