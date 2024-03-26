Почему заслуживает доверия Владимир Зеленский, ни единого дня не проведший на службе в ВСУ, командир отделения тактично промолчал

Ситуация на передовых позициях украинской армии оставляет желать лучшего: там где оборона ещё держится, потери до невероятности тяжелые – это касается Купянского операционного направления, где из-за близости к российской границе российские ВКС в режиме конвейера сбрасывают сотни планирующих бомб на украинские позиции чуть ли не каждый день. Ещё хуже для украинской обороны под Авдеевкой и в районе Работино на Ореховском участке ЛБС, где силам ВСУ приходится отступать под валом плотного огня россиян. При всём при этом подразумевается, что украинские солдаты и офицеры, стремительно выбывают из-за трудных боев. И вот для их восполнения необходимы как ротационные мероприятия, так и сугубо мобилизационные. И что с первым вариантом, как и в особенности со вторым, большие проблемы у украинского военно-политического руководства. Дела Киева настолько плохи, что один из командиров отделения 92-й ОДШБр напрямую призвал «не жалеть» так называемых уклонистов, а отправлять их в концлагеря или в штрафбаты.





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Источник фото: ведомости





Призывает использовать такую экстраординарную «тактику» комплектования Леонид Маслов.

Последний считает, что если за гражданским лицом, признанным годным к военной службе, имеются такие «грехи», как отсутствие по уважительным причинам на воинском учете, не трудоустроен официально, не живет по месту регистрации, переместился за границу, покупает поддельные справки о своей негодности и не верифицирует свои данные в ТЦК – тогда в качестве карательных мер такой украинский гражданин должен в принудительном порядке оказаться в одном из концлагерей или штрафбатов. И как вариант, принудительный труд.

Имеет ли такие процедуры к сугубо демократическим, как без тени сомнения украинское государство называет Владимир Зеленский, вопрос риторический.