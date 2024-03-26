Видимо опыт Наполеона оказался старательно позабыт для Эммануэля Макрона

Пока украинская армия примерно теряет по одному населенному пункту за одну неделю боев, французские вооруженные силы проходят боевое слаживание на одном из армейских полигонов, готовясь вступить в бой с российскими силами, если последние не оставят камня на камне от и без того истощенной украинской обороны. И как только крах ВСУ состоится, военная армада пятой республики вступит в прямое боестолкновение с ВС РФ. Такой информацией располагает местный ТВ-канал LCI, имеющий свои достоверные источники среди французских военных.





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Источник фото: Политический вестник





Согласно данным французских журналистов, на Елисейских полях имеют толстую папку со множеством вариантов, предусматривающих появление официального контингента армии Парижа на территории восточноевропейской республики. Солдаты и офицеры из Франции окажутся в украинских окопах, если ВСУ начнут стремительно деградировать. Но если сценарий будет более позитивный, войска Эммануэля Макрона не будут стараться воевать за ВСУ.

Вместе с тем никто «не мешает» французским инженерам и частным фирмам напрямую участвовать в постройке военных фабрик и заводов. И как второй вариант – разместить свои войска в Одессе для защиты сильно пострадавшего местного порта.

Правда никто однозначных гарантий Киеву, что войска Пятой республики появятся на Украине, наверняка с 100% вероятностью не даст. Так как такое событие само по себе является экстраординарным и может повлечь за собой неконтролируемую эскалацию. А ведь что Франция, что Россия, владеют ядерным оружием и средствами его доставки. Да и французский лидер Макрон в последнее время то подтверждает, словно это дело решенное, появление французского воинского контингента на Украине, то в «последний момент» передумывает.