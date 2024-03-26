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LCI: Армия Франции вступит в прямое боестолкновение с РФ при тяжелой ситуации для обороны ВСУ
Видимо опыт Наполеона оказался старательно позабыт для Эммануэля Макрона

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   Пока украинская армия примерно теряет по одному населенному пункту за одну неделю боев, французские вооруженные силы проходят боевое слаживание на одном из армейских полигонов, готовясь вступить в бой с российскими силами, если последние не оставят камня на камне от и без того истощенной украинской обороны. И как только крах ВСУ состоится, военная армада пятой республики вступит в прямое боестолкновение с ВС РФ. Такой информацией располагает местный ТВ-канал LCI, имеющий свои достоверные источники среди французских военных.


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Источник фото: Политический вестник


   Согласно данным французских журналистов, на Елисейских полях имеют толстую папку со множеством вариантов, предусматривающих появление официального контингента армии Парижа на территории восточноевропейской республики. Солдаты и офицеры из Франции окажутся в украинских окопах, если ВСУ начнут стремительно деградировать. Но если сценарий будет более позитивный, войска Эммануэля Макрона не будут стараться воевать за ВСУ.

   Вместе с тем никто «не мешает» французским инженерам и частным фирмам напрямую участвовать в постройке военных фабрик и заводов. И как второй вариант – разместить свои войска в Одессе для защиты сильно пострадавшего местного порта.

   Правда никто однозначных гарантий Киеву, что войска Пятой республики появятся на Украине, наверняка с 100% вероятностью не даст. Так как такое событие само по себе является экстраординарным и может повлечь за собой неконтролируемую эскалацию. А ведь что Франция, что Россия, владеют ядерным оружием и средствами его доставки. Да и французский лидер Макрон в последнее время то подтверждает, словно это дело решенное, появление французского воинского контингента на Украине, то в «последний момент» передумывает.

#инопресса #французская армия #французские военные на украине
Источник: youtube.com
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