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Madarator
Российские дроны обеспечивают "Градам" повышенную точность и поражение ВСУ первыми выстрелами
Теперь разведывательно-ударный контур работает и на тактическом уровне

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   Интеграция разведывательных беспилотных аппаратов с функцией корректировки в так называемый разведывательно-ударный контур тактического уровня, позволило российским установкам залпового огня «Град» показать доселе невиданную плотность и точность огня по позициям украинских сил. Так по словам офицера с полевым позывным «Скачок», в его подразделении, сражающемся на Запорожском операционном направлении, реактивные установки стали наводиться на цели в виде групп ВСУ оптимально быстро и поражать их практически с первых выстрелов. Все это стало возможным благодаря удачной связке установка РСЗО – дрон-разведчик.


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Источник фото: Донбасский партизан


   Действующее подразделение новороссийского отряда ВДВ показало высокие боевые результаты во время битвы за запорожское село Работино, где огневой взвод десантников смог осуществить внезапный огневой рейд по тыловым районам украинской армии, выбив ряд сил ВСУ и резервные группы поддержки, пожелавшие направиться на передовые позиции для поддержания устойчивости потрепанных в постоянных боях других солдат ВСУ.

   Об успехах на Ореховском направлении рядом с Работиным сообщает и Владимир Рогов, возглавляющий «Мы - вместе с Россией».

#разведывательно-ударный контур
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