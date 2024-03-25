Контролирующие киевское небо ЗРК Патриот тем временем были уничтожены в местном аэропорту Жуляны

Новая тактическая схема российского Генштаба, запускающего на протяжении нескольких последних месяцев ударные дроны «Герань» в качестве разведчиков, обнаруживающих скрытные позиционные районы украинского ПВО, с приходом весны стала приносить свои плоды. Практически не проходит и дня, когда из новостей мы узнаем, что тот или иной компонент передовых западных установок ЗРК, был уничтожен в момент последней атаки российской стороны. Как раз сегодня стало известно о накрытии сверхзащищенных позиций столичной противоракетной обороны в Киеве. Так стало известно о поражении в местной воздушной гавани Жуляны, где на засекреченных позициях располагался расчет украинского ЗРК Patriot.





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Источник фото: Радио 1





А тем временем отечественные ТГ-каналы подтверждают и другую информацию – одновременно с уничтожением американских зенитных систем в киевском аэропорту, по городу полетели гиперзвуковые ракеты семейства 3М22, больше известные как «Циркон». Последние атаковали стратегически важные цели непосредственно в украинской столице.

О «Цирконе» известно, что это абсолютно новейший ракетный образец отечественных вооружений, поступивший на вооружение в наземные подразделения в начале 2023 года. Максимальная скорость, развиваемая ракетой, позволяет демонстрировать скорость в 9 Махов. Максимальное расстояние, преодолеваемое ракетой, равняется 1000 километрам. И помимо мощной кинетической энергии, образующейся благодаря гиперзвуковому скоростному режиму, у ракеты есть боевая часть, которая содержит в себе до 400 килограмм мощного взрывчатого вещества.