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Madarator
В Киеве военные цели были атакованы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"
Контролирующие киевское небо ЗРК Патриот тем временем были уничтожены в местном аэропорту Жуляны

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   Новая тактическая схема российского Генштаба, запускающего на протяжении нескольких последних месяцев ударные дроны «Герань» в качестве разведчиков, обнаруживающих скрытные позиционные районы украинского ПВО, с приходом весны стала приносить свои плоды. Практически не проходит и дня, когда из новостей мы узнаем, что тот или иной компонент передовых западных установок ЗРК, был уничтожен в момент последней атаки российской стороны. Как раз сегодня стало известно о накрытии сверхзащищенных позиций столичной противоракетной обороны в Киеве. Так стало известно о поражении в местной воздушной гавани Жуляны, где на засекреченных позициях располагался расчет украинского ЗРК Patriot.


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Источник фото: Радио 1


   А тем временем отечественные ТГ-каналы подтверждают и другую информацию – одновременно с уничтожением американских зенитных систем в киевском аэропорту, по городу полетели гиперзвуковые ракеты семейства 3М22, больше известные как «Циркон». Последние атаковали стратегически важные цели непосредственно в украинской столице.

   О «Цирконе» известно, что это абсолютно новейший ракетный образец отечественных вооружений, поступивший на вооружение в наземные подразделения в начале 2023 года. Максимальная скорость, развиваемая ракетой, позволяет демонстрировать скорость в 9 Махов. Максимальное расстояние, преодолеваемое ракетой, равняется 1000 километрам. И помимо мощной кинетической энергии, образующейся благодаря гиперзвуковому скоростному режиму, у ракеты есть боевая часть, которая содержит в себе до 400 килограмм мощного взрывчатого вещества.

#циркон #циркон поразил военный объект в киеве
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MWM: Россия подтвердила боевое применение гиперзвуковой ракеты-планера "Циркон"
Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
"Циркон" прошел испытание в бою и по мнению эксперта Меркуриса это очень плохая новость для ВСУ
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