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Харьковский градоначальник Терехов рассказал, что в городе разрушены все трансформаторы и ТЭЦ
Операционное изолирование знающим людям говорит лишь об одном – с высокой долей вероятности скоро ВС РФ видимо очень плотно займутся столицей Слобожанщины

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   Кажется очень скоро харьковское операционное направление придет в очень большое движение. И первыми предвестниками операции по созданию буферной приграничной зоны могут стать участившиеся удары по объектам энергетической инфраструктуры украинской стороны. Ощутил на себе всю «прелесть» базирования украинских расчётов, на регулярной основе ведущих беспорядочный огонь по российскому Белгороду, крупнейший город восточной Украины – Харьков.

   Так по словам местного градоначальника Игоря Терехова, выступившего с экстренным обращением на одном из местных ТВ-каналов, прямо сейчас консолидирована вся информация с города-миллионника, благодаря которой на 100% можно утверждать, что нет ни одной целой трансформаторной подстанции или ТЭЦ, функционирующей в штатном режиме в городской округе. Все такие объекты энергообеспечения выведены из строя. А точная информация, когда цепь энергогенерирующих и энергораспределяющих сетей будет починена, никто из энергетиков назвать не может. Соответствующую цитату приводят отечественные журналисты из РИА Новости.

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Источник фото: УНИАН


   Согласно словам харьковского мэра, прямо сейчас лишь только у 40% местного населения есть электричество в квартирах или домах, у 60% есть тепло. А вот водоснабжение функционирует у 100% горожан.

   Согласно сведениям от МО РФ, 22 марта стали одним из самых массовых комбинированных ударов по объектам украинского ВПК, энергогенерирующим мощностям и местной ж\д сети.

   По сведениям с мест, под удар попало и стратегическое производство «Электротяжмаша», где размещались цеха по производству и обслуживанию бронетехники.

#харьков #харьковское направление #терехов
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