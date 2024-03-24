Взрыв после прилета услышали за много километров от эпицентра

Благодаря своевременно переданной информации от местных информаторов, российские силы смогли поразить воздушную гавань Воздушных сил ВСУ в Мартыновке на Николаевщине, где приземлились на короткий промежуток времени украинские Су-24. Точными сведениями об этом располагает куратор николаевских партизан Сергей Лебедев, коими и поделился в беседе с журналистами РИА Новости.

Согласно его информации, атакованными бортами были Су-24, участвовавшие в огневом налёте на Севастополь. Одновременно с этим был атакован и замаскированный склад с авиационными боеприпасами, значимое количество из которых относилось к дефицитным ракетам. Массовая детонация оказалась настолько мощной, что отзвуки громких резких звуков слышали на удалении в 12 километров от эпицентра взрыва рядом с аэродромом.

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Источник фото: Военное обозрение





По словам Лебедева, информацией с российским Генштабом, поспособствовавшей поражению важных военных целей, поделились местные подпольщики, ведущие разведывательную деятельность в Одессе.

Лебедев, как координатор подпольщиков, заявил, что воздушная гавань в Мартыновке рассматривалась украинским руководством лишь как временное звено в виде так называемого аэродрома подскока, после дозаправки на котором украинские боевые самолёты должны были очень быстро улететь вглубь страны подальше от российских ракет. Но своевременно переданные данные сорвали эти планы и обломки горящей техники до сих пор находятся на пылающей взлетной полосе местного аэродрома.