Эффективность борьбы с воздушными "разбойниками" станет гораздо выше

Коллектив сотрудников Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева путем творческого переосмысления боевого назначения классического станка для единого пулемета семейства Калашникова, придумал и запатентовал свою новую разработку. Так путем инженерных изысканий сотрудники академии реализовали в металле специальную версию станка для работы по воздушным целям типа беспилотный аппарат.





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Источник фото: Константин Морозов







Согласно генеральной задумке установка пулемета на лафет-станок позволит реализовать быструю смену положения стрельбы как по горизонтальным, так и по вертикальным углам. Причем не исключается ведение огня и по сугубо наземным целям. Об этом написали отечественные журналисты из ТАСС.

В практическом же смысле внедрение подобного станка в массовом количестве среди как штатного оборудования для мобильных групп противовоздушной обороны в российском ближнем тылу, либо для защиты стационарных объектов, так и для самообороны действующих подразделений ВС РФ, позволит качественно нарастить точность стрельбы очередями или коротким «темпом». И для этого не понадобится повсеместное внедрение «спарок» ЗУ-23-2, которые без транспортных средств не очень-то и мобильны. Что вовсе неудивительно при общем весе в 1 тонну.