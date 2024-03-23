Видимо поэтому западные страны "так спешат" с передачей истребителей ВСУ

F-16 не являются идеальным средством борьбы против российской армии, в частности фронтовой авиации русских. Стоит только Украине ввести их в сражения, как существенная часть из них будет оперативно выведена из строя в воздушном бою. В этом не сомневается редакционная коллегия известной Forbes.

По мнению зарубежных военных аналитиков, с кем провели беседу журналисты во время написания материала, с уверенностью сделавших вывод, что появление в воздухе прямо сейчас или несколько месяцев спустя иностранных самолетов, «подарит» украинскому военно-политическому руководству "лишь щемящую в груди боль потерь американского истребителя". То же самое касается и обученных в западных странах украинских пилотов. Сложно представить, для чего это нужно Киеву.

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Источник фото: flyajetfighter.com







И, согласно информации от украинских генералов ВВС, имеет лишь смысл задействовать от 50 F-16, способных активировать бортовую систему так называемого «блокинга» AN/ALQ-213, совмещаемую в себе целый защитный набор противодействия. Сюда входят тепловые ловушки, станция помехонаведения и бортовые системы РЭБ. Именно благодаря целому комплексу таких мер «Шестнадцатые» якобы могут приблизиться к передовым позициям войск РФ, не боясь перехватов зенитных ракет, выпущенных из ЗРК, тем самым пытаясь противоборствовать самолетам «Сухого», в массе своей ровняющих украинскую оборону невероятной мощности планирующими бомбами.

Резюмируется публикация же тем, если F-16 проиграют в воздушной борьбе против российских истребителей и бомбардировщиков, то поражение будет распространено и на наземные силы ВСУ, которые не в силах самостоятельно справиться с многотонными бомбами русских, таких как ФАБ-1500 и ФАБ-3000. Причем производство последней только что было возобновлено.