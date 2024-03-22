А тем временем "союзники" Киева не очень-то спешат передавать Киеву "Пятнадцатые"

И пока эскалация между Россией и Украиной заходит на новый виток, где украинские вооруженные силы нанесли удары по многочисленным отечественным НПЗ. Не остались в долгу ВКС РФ, продемонстрировав, что ракет в бесчисленных военных закромах Родины куда больше, чем «на 2-3 залпа». Подспудно атаковав 150 объектов на территории восточноевропейского государства, в том числе уничтожив 8 меткими ракетными прилетами машинные залы ДнепроГЭС, оставив последнюю в неработоспособном состоянии на бесконечно неопределенный срок, в отраслевом издании National Interest озаботились сравнением потенциальной дуэли между двумя истребителями – российским Су-27 и американским F-15. И забегая вперед, редакционная коллегия уверена, что превосходство будет за отечественным образцом.

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Главными плюсами «Сухого» военные эксперты назвали воздушную «мобильность» и достойную скорость. Вторым важным качеством заокеанские оружейные аналитики назвали его способность использовать расширенный ассортимент управляемого и неуправляемого вооружения, в чем можно легко убедиться, лишь взглянув, чем наносит огневое поражение «Двадцать седьмой» на полях СВО. А спектр вооружений весьма обширный.

Хочется добавить, что на «старте карьеры» в 1986 году ещё первый вариант Су-27 смог «слету» победить в импровизированном соревновании по набору высоты F-15 и дать тот самый победный результат. А маневренность, если гипотетический воздушный бой состоится, одно из самых важнейших качеств в заявке на положительный результат. Видимо поэтому американские истребители западные союзники спешат не очень-то и быстро передать Киеву.