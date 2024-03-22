Пилотный сезон очень приглянулся отечественным зрителям, даже очень далеким от любви к тяжелой музыке

Один из самых успешных отечественных мелкосерийных фильмов прошлого года наряду со «Словом пацана» – псевдодокументальный сериал «Король и Шут», получил вполне заслуженное одобрение и в качестве импровизированной награды получил одобрение продюсеров на выход второго сезона. Такими обнадеживающими фанатов фактами, иллюстрирующих прекрасную «форму» отечественных телевизионных продуктов, поделился киноактёр Влад Коноплёв. Последний известен как раз как экранным воплощением «Князя» – музыканта Андрея Князева, сейчас занятого после ухода из КиШа успешным сольным творчеством.

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Источник фото: Кинопоиск



Известно, что Князю досталась и эпизодическая роль барона, обыгранного в ироничном ключе. Так же Князев стал героем спецэпизода, засветившись в расширенной версии сериала. Что интересно, этот эпизод включен в «фэнтезийный блок», где основное действие происходит в вымышленном мире. Предположительно именно эта реальность и получит свое киновоплощение во время создаваемого второго сезона.

Коноплёв лично заявил, что прямые отсылки на продолжение вовсе «не спрятаны» и доступны любому внимательному зрителю, просмотревшему так называемый фильм о фильме. Поэтому продолжению нашумевшей истории о легендарной рок-группе быть на 100%.

А вот остальные подробности скрыты под мощным покровом производственной таинственности, когда точное начало съёмок и личное участие актера, ставшего экранным воплощением «Князя», не подтверждено. Зато доподлинно известно, кто станет сценаристом продолжения. По словам сценариста первого сезона Дмитрия Лемешева, им стал Рустам Мосафир, в первом сезоне руководивший проектом в качестве режиссера.