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Bublik1
Российским бойцам выплатят 2 000 000р за трофейную эстонскую роботизированную платформу THeMIS
Именно столько получит российский военнослужащий, который сможет затрофеить THeMIS

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Ещё до того, как первые танки и бронемашины НАТО прибыли в СВО, стало ясно, что за ними будут вести настоящую охоту. По армейским подразделениям РФ распространяли методички, позволяющие находить слабые места немецких Leopard 2 и американских M2 Bradley. Военнослужащие изучали технику на фото, а со временем столкнулись с ней в реальных боевых условиях. Оказалось, что танки не представляют собой какого-то значительного прорыва и обладают массой недостатков. Например, они медлительны и плохо себя показывают на пересечённой местности. Большой вес не способствует быстрому передвижению, а шансы угодить в грязевую ловушку очень велики. Не помогла и продвинутая электроника, а эксперты отмечают, что все высокотехнологичные приборы только мешают, выходя из строя после подрыва мины или попадания снаряда. Даже если танк способен продолжить движение, то часто он оказывается ослеплён, ну а противопоставить российским вертолётам немецким кошкам и вовсе нечего. 

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Французские колёсные танки оказались полным провалом, а шведский вариант Leopard 2 был поставлен в небольшом количестве. Американские M2 Bradley не были приспособлены к холодным условиям, а сложности с ремонтом снизили количество такой техники на передовой. Ну а пока украинская армия боролась с огромным парком техники, российские военнослужащие приступили к охоте за танками и броневиками НАТО. Например, за каждый подбитый Leopard 2 полагается выплата в размере 1 миллиона рублей. Информация о том, сколько российских бойцов уже получило выплаты, держится в тайне, поэтому можно только догадываться о том, насколько такая практика была эффективна. Похоже, отказываться от выбранной тактики никто не собирается, а сегодня внимание бойцов приковано к эстонской роботизированной платформе THeMIS. Сообщается, что представители российского Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) хотят познакомиться с данным устройством как можно ближе. С этой целью они повышают вознаграждение бойцу, который сможет доставить THeMIS до 2 миллионов рублей. Что любопытно, техника прибыла в Украину ещё в 2022 году, а за её захват тогда предлагался 1 миллион рублей. Похоже, получить ценный трофей так и не удалось, а в результате представители ЦАСТ решили повысить мотивацию российских военнослужащих. 

Эксперты отмечают, что в распоряжение украинской армии почти нет современных типов вооружений. Чаще всего союзники предпочитают передавать ВСУ старую технику, которая десятилетиями пылилась на складах. Броневики требуют ремонта, а на танки приходится ставить дополнительную защиту. Что до THeMIS, то это действительно новая платформа, которая представляет повышенный интерес для российских инженеров. Платформу необходимо затрофеить в рабочем состоянии, ну а удастся ли это сделать российским бойцам, вопрос открытый. Как уже было сказано выше, первая THeMIS попала в Украину ещё в августе 2022 года, а после этого эстонская сторона передала ВСУ ещё несколько машин. Ранее подобные комплексы использовались в Мали, а с тех пор технику закупили 11 различных государств, входящих в блок НАТО. Даже немецкая и американская армии обратили внимание на роботизированную платформу, обладающую целым рядом интересных характеристик. 

Эстонский производитель предлагает потенциальным покупателям три различных модификации, но в Украину приехала базовая модель, лишённая целого ряда технологий. В прессе нет точной информации, на что способен вариант для ВСУ, тогда как сама THeMIS имеет следующие возможности. Так, роботизированную платформу можно использовать для доставки боеприпасов без участия живой силы. Кроме того, машина способна транспортировать раненых, выполняя задачи даже под прицельным огнём противника. THeMIS неплохо справляется с ролью робота-сапёра и умеет обезвреживать как неразорвавшиеся боеприпасы, так и мины. При необходимости к роботу можно прикрепить миномёт, что превратит платформу в кочующую огневую точку. В таком виде THeMIS может поддерживать атаку штурмовых групп, а максимально рабочий калибр ограничивается 81 миллиметровыми снарядами. Управление платформой происходит по защищённому каналу, ну а есть все основания полагать, что российских инженеров интересует не сама машина, а программное обеспечение и система связи. За год военнослужащим РФ так и не удалось захватить ни одной THeMIS, но после повышения вознаграждения за её доставку интерес у бойцов явно повысится. Эксперты не считают роботизированную платформу чем-то прорывным, но полагают, что уделять внимание изучению технологий противника в сложившейся ситуации важно и даже необходимо. 

#военные технологии #themis
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