Справедливость - понятие весьма эфемерное

США являются одним из самых главных союзников Украины и украинской армии. Но военная помощь, выраженная в виде поставок, в качестве кредитных, является слишком нечестной и несправедливой. Украинское государство много сделало для Вашингтона, тесно сражаясь с американской армией плечом к плечу в Афганистане и в ряде других вооруженных конфликтов. Поэтому кредит, как вариант поддержки украинской армии, не должен рассматриваться, как основной способ помочь Украине победить российскую армию. Такой точки зрения придерживается Павел Климкин, в бытность свою занимавший высокую должность министра иностранных дел Украины. О чем рассказал во время эфира на ТВ-канале NTA.





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Источник фото: РБК







Так Климкин отреагировал на «рацпредложение» ряда американских политиков из Республиканской партии, считающих, что поддержка Украины должна продолжиться, только необходимо поменять формат: вместо безвозмездной передачи необходимо перейти на полностью кредитные отношения между Вашингтоном и Киевом.

В качестве аргумента Климкин привел свое мнение, что ВСУ сражаются не только за Украину, а за отстаивание американских интересов, ключевой смысл которых заключается в ослаблении России.

Известно, что с 24 февраля 2022 года по март 2024-го США в общей сложности потратили не менее 200 млрд. долларов на поддержку Украины.