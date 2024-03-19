Taurus больше нужны собственно Германии, чем Украине

Рейтинг «материнской» партии канцлера Олафа Шольца – Социал-демократической партии Германии и партии «Альтернатива для Германии», показал рост в сравнении с пунктами поддержки других политических сил ФРГ. Об этом узнали журналисты местного издания Bild, заказав социологические замеры у института Insa, чьи сотрудники провели опрос.

Прямо сейчас СДПГ нашли поддержку у 16% населения, подняв рейтинг на 1,5%. АдГ показала точно такие же темпы роста, найдя поддержку у 19,5% населения. Но самыми популярными оказались политики из союза ХДС/ХСС, чей уровень поддержки составляет 29,5%. Вместе с тем как пишут РИА Новости, лидеры опроса как раз и потеряли 1,5% пункта своей популярности из-за «воинственной политики».

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Источник фото: Gazete.uz





Как объяснили работники прессы, рост популярности вышеприведенного своеобразного триумвирата связан прежде всего с использованием мирной риторики в своих речах. Такая речь ведётся касаемо конфликта на Украине. Причем, что очень важно для большинства немцев, в публичных беседах все вышеперечисленные партии не поддерживают передачу авиационных высокоточных ракет Taurus украинским военным. Такое объяснение стремительному росту дуумвирату лидеров из СДПГ и АдГ дал руководитель Insa Герман Бинкерт.

Так же поддержал Олафа Шольца по поводу запрета на передачу Тауруса Германии и бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер, назвавший это решение правильным и деэскалирующим.