Обслуживающие борт БПЛА техники рассказали, что у "птицы" одновременно отказали все системы связи

Американский разведывательный дрон MQ-9 Reaper провалил выполнение полетного задания и из-за неординарной ситуации с отсутствием всей связи на борту был вынужден совершить экстренную посадку. Как стало позже известно, «виновниками» этого инцидента стали системы РЭБ семейства «Красуха» отечественного производства, «объяснившие» настырному шпиону, что полеты вдоль государственной границы рядом с территорией России жутко не приветствуются. Речь идёт об установках «Красуха-2» и «Красуха-4». О ситуации, когда беспилотник-разведчик на 100%, как шпион не состоялся, написал ТГ-канал «Русское оружие».





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Источник фото: vpk.name





По словам источника БПЛА только-только приближался к маршруту вдоль российского Калининградского анклава, чтобы доподлинно узнать, где находятся российские войска. В особенности не в меру любознательный дрон интересовали точки дислокации ОТРК «Искандер». Но маневр американской «птички» успеха не имел – «Красуха-2» воздействовала на блоки GPS-навигации и РЛС, отвечающие за связь закрытого типа Iridium-Data Link.





Источник фото: Военное обозрение





Чуть позже в дело вступила «Красуха-4», буквально заставив замолчать лучевым воздействием радар-сканер APY-8 и антенну SATCOM, обработав их направленным пучком «мусорных данных».

Всё вместе в комплексе привело к тому, что все модули коммуникации со внешним миром и управляющими операторами у американского БПЛА оказались нарушены, что грозило стремительным падением и столкновением с земной поверхностью. И во избежание крушения в беспилотной машине сработал автопилот, после чего борт экстренно вернулся в Мирославец, откуда 10 минут назад бесславно и вылетел.