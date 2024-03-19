Наверное это и есть то самое украинское "контрнаступление", анонсированное Зеленским

ВСУ не проводят время в анонсированном украинским президентом Владимиром Зеленском контрнаступлении, а еле-еле сдерживают наступательный порыв российской стороны в районе Купянска, окопавшись вблизи этого города, расположенного в Харьковской области. О том, что украинская оборона в украинском приграничье начинает уже «трещать по швам», в беседе с британским корреспондентом издания Times поделился военный ВСУ с полевым позывным «Лемур».





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Источник фото: Рамблер





Согласно информации, поступившей от этого военного, купянское оперативное направление прямо сейчас одно из самых трудных для обороны, и словно это не является большим секретом для ВС РФ, последние атакуют непрерывно, вызывая уныние в изрядно поредевших украинских рядах. В добавок постоянно по украинским позициям прилетают планирующие боеприпасы, своей разрушительной мощью достающие даже до подземных укрытий, вырытых наспех.

Причем в некоторых интервью для западных изданий, украинские солдаты подтверждают, что к ним плохо относится не только российская армия, но и местные жители, словно того и ждущие, как выдать замаскированные позиции ВСУ, наводя на последние ударные дроны или огонь артиллерии армии РФ.

Тем временем стало известно, что российские силы благодаря БПЛА «Скат», смогли вычислить местоположение замаскированного РСЗО RM-70 ВСУ, готового атаковать Белгородскую область. Обнаруженный объект был уничтожен упреждающим огнем ВС РФ.