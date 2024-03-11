Причем не только знают, но и сильно боятся

Пророссийскость местных жителей приграничного с Россией Купянска видна невооруженным взглядом. Такого мнения придерживаются украинские военнослужащие, расквартированные в этом городе. О своих опасениях по поводу настроений, царящих в умах точно таких же как они украинских граждан, они рассказали в интервью американской прессе в лице Daily Beast.

Причем опасения носят не поверхностный, а глубинный характер. Многочисленные заявления украинских военных подтверждают, что в Купянске не видят в силах ВСУ защитников, как рассказывает украинское телевидение и официальная пресса.

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Например, часть бойцов 60-й бригады ВСУ с тревогой заявили журналистам, что некоторые из них ни при каких условиях не хотели снимать жилье у местных, предполагая, что среди них много российских агентов, только того и ждущих, чтобы навести ударные беспилотники или дальнобойную авиацию ВС РФ по месту расквартирования украинских военных.





Источник фото: Смоленская народная газета





Как заявил военнослужащий «Сергей», он с сослуживцами, которые всё-таки решились снять в городе жилье, снимают квартиры в складчину, занимая втроем или вчетвером помещение. Большее количество наверняка привлечет внимание российских военных и соглядатаев, уверен он.

Причем дело доходит до смешного: не местные военные из ВСУ даже опасаются брать домашнюю пищу из рук своих сограждан из Купянска, предполагая, что она с высокой долей вероятности может быть отравлена.

С сентября 2022 года город находится под контролем Украины, но настроения местных жителей не поменялись и большинство из них ждёт прихода русских солдат, заявил командир Сергея Артём.